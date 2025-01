Inter-news.it - Sabatini: «Inter, due punti buttati. Visto squadra presuntuosa!»

Sandroha espresso il suo punto di vista in merito al pareggio di San Siro trae Bologna per 2-2, sottolineando come i nerazzurri abbiano gestito con presunzione il possesso.IL COMMENTO – Sandrovenuto sul suo canale Youtube in merito alla sfida terminata in pareggio trae Bologna. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno peccato di presunzione nella gestione della sfera dopo il vantaggio: «Non ritengo che la partita sia da archiviare come un episodio, perché era già accaduta una rimonta. L’deve stare attenta a non dare ancora quella sensazione d’inizio stagione, di unache pensa troppo alla gestione. I successi non arrivano da soli».sugli errori dell’contro il BolognaIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito la sua analisi del match ponendo l’accento su alcuni errori individuali dei calciatori dell’nel corso della sfida: «Si può dire che quelli dell’siano duevia.