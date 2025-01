Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, la serie positiva si interrompe contro il Partizan

Leggi su Sport.quotidiano.net

16 gennaio 2025 - Il primo stop del 2025 arriva tra le mura amiche. Si fermala solidità delBelgrado ladi vittorie dell’che inciampai serbi sostenuti da oltre 2000 tifosi al Forum. Davanti ad uno storico doppio ex come Sasha Djordjevic, finisce per 70-90, dopo un primo tempo chiuso avanti da, ma con una ripresa in cui l’Armani ha rimbalzato comeun muro di gomma in tutti gli attacchi portati. Anon bastano i soliti 16 punti di Mirotic e nemmeno i 14 e 5 assist di Bolmaro, questa volta si sente la mancanza di qualche guizzo di Mannion (1/7 al tiro e si gira la caviglia nel finale) e il talento individuale di Dimitrijevic (per ilCarlik Jones inventa 24 punti e 9 assist), oltre alla lungo-degenza di Nebo che,squadre così fisiche, diventa un problema perchèè stata troppo tenera a proteggere il ferro (Tyrique Jones ha chiuso con 8/8 da 2).