Lanazione.it - Firenze, al via a San Salvi ‘Artè di libertà’

Leggi su Lanazione.it

, 16 gennaio 2025 - Il 2025 dei Chille inaugura un nuovo e più ambizioso percorso triennale: Arte’ di Liberta’. La compagnia lo realizzerà con il decisivo sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune die Città metropolitana, Fondazione Cr, Unicoop e Spett-Attori! Nel titolo un esplicito gioco di parole: Art è di Libertà. I Chille partono da un 2024 davvero significativo, per molti versi sorprendenti. Nell’anno che ha seguito i “primi 50 anni di attività” (1973-2023) tutto è piacevolmente cresciuto: spettacoli, numero di spettatori, incassi, riconoscimenti da parte degli Enti pubblici.e spesso addirittura in contrasto con la riduzione dei singoli budget per la Cultura. A ciò si aggiunga che il nuovo D.M. ministeriale per lo Spettacolo dal vivo, prevedendo una significativa innovazione nella categoria ‘Centri di produzione’ per i quali dal 2025 è possibile anche una dimensione quantitativa più contenuta, consente di ipotizzare un salto in avanti nel riconoscimento ministeriale per la compagnia.