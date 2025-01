Laprimapagina.it - Donald Trump nomina Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone ambasciatori per rilanciare Hollywood

In un annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione del mondo dello spettacolo, il presidente eletto degli Stati Uniti,, ha dichiarato ladi Jon, Melcome “speciali” per la “grande ma travagliata”. L’annuncio è arrivato direttamente dal social network Truth, con cuiha spiegato la sua visione per il futuro dell’industria cinematografica americana.“Questi tre straordinari talenti saranno i miei occhi e le mie orecchie”, ha dichiaratonel suo post. “ha perso molte delle sue attività negli ultimi quattro anni, cedendo terreno a paesi stranieri. È ora di invertire la rotta e di farla tornare più grande e forte di prima”.La scelta dei tre celebri artisti non è casuale. Jon, noto sostenitore die interprete di una carriera pluridecennale, ha spesso espresso la necessità di preservare i valori tradizionali nel mondo del cinema.