Puntomagazine.it - Controlli della Polizia di Stato ai Quartieri Spagnoli: sorpreso con una mazza chiodata. Denunciato un giovane

Operazione di controllo ai: minorenneper porto di oggetti atti ad offendereProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare, nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nel transitare in vico 2° Montecalvario all’angolo con via Portacarrese a Montecalvario, hanno notato un gruppo di giovani confabulare con fare guardingo; in quei frangenti, alcuni di loro, accortisiloro presenza, si sono allontanati frettolosamente per eludere il controllo.Pertanto, i poliziotti sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato uno di essi e, dopo averlo identificato per un 15enne, lo hanno trovato in possesso di unadi legnolunghezza di 63 cm; per tali motivi, il predetto èper porto di armi od oggetti atti ad offendere e successivamente affidato ai genitoriL'articolodiaicon una