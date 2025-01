Cityrumors.it - Australian Open: Sinner avanti, Kyrgios fuori. Bertolucci esclusivo: “C’è una grande differenza”

Voleva sfidare Jannik a Melbourne, ma il primo Slam per l’o è durato meno di una settimana. L’ex tennista in esclusiva ai nostri microfoniIl primo round, se così possiamo chiamarlo, traè andato a Jannik. L’o ha trascorso la lunga sosta (e non solo) a criticare durante l’italiano e lanciando la sfida agli. Da parte dell’altoatesino nessuna risposta a parole, ma la replica più importante è arrivata sul campo. Due vittorie (l’ultima in quattro set ndr) e ancora in piena corsa per la vittoria dello Slam. Non ci sarà, però, il match con Nick. L’atleta di casa è stato eliminato alla prima partita al singolare e anche in doppio dicendo addio ai qualsiasi sogno di gloria.: “C’è una” (Ansa) – cityrumors.