Tre letture orientali, audaci e reali

“Alla fine ci rinchiusero e mi toccò passare un sacco di tempo a scrivere confessioni. Sulla prima scrissi: ‘Io e Chen Qingyang abbiamo avuto una relazione illecita’. Punto. Le autorità dissero che era troppo scarna e me la fecero riscrivere. Allora scrissi che io e Chen Qingyang avevamo avuto una relazione illecita, che me l’ero scopata un sacco di volte e che lei era consenziente. Dissero che mancavano i dettagli”.L’età dell’oro, di Wang Xiaobo (traduzione di Alessandra Pezza, a cura di Patrizia Liberati; Carbonio Editore), è un bellissimo ritratto (del quotidiano) del giovane intellettuale Wang, costretto, durante la Rivoluzione Culturale, a lavorare in una sperduta comunità rurale dello Yunnan, che racconta della sua iniziazione sessuale con la dottoressa Chen Qingyang e delle confessioni scritte che, in seguito, il Partito esige.