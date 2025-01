Ilrestodelcarlino.it - Sulla scomparsa del gatto Baal indagano anche due sensitivi

Continuano senza sosta le ricerche di, ilrosso razza Maine Coon scomparso il 28 dicembre scorso da Roncofreddo, zona Musano. È prevista una ricompensa di 1.000 euro per chi restituirà alla padroncina il suo prezioso. "Sono pronta a tutto e a daredi più per il ritrovamento del mio amato– spiega la proprietaria – ma temevo di accendere troppe luci malintenzionate con un’offerta più alta. Non credo chevolesse andarsene, ma credo che sia stato preso da qualcuno. Aveva tante abitudini precise che rinnovava come riti, tra le quali c’era quella di stare con noi alla sera e alla notte. Io non so più niente, lo chiamo tutte le sere, e a volte, quando sono distratta, colgo dei rumori che mi fanno girare di soppiatto pensando che sia lui".è unmaschio di 8 anni, sterilizzato e con il microchip.