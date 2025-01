Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza del Savio. C’è ancora molto da fare

Sono già passati venti mesi dall’alluvione che nel 2023 ha stravolto la Romagna causando 17 vittime, ma c’èdaper mettere inil territorio dal rischio idrogeologico. I soldi ci sono per quasi tutti gli interventi necessari, anche grazie al Pnrr, ma non c’è tempo da perdere. E’ emerso dall’incontro che si è svolto lunedì sera nella sede del Quartiere Oltre, in piazza Anna Magnani. Ail punto c’erano il sindaco Enzo Lattuca, che ha tenuto banco come di consueto, il vicesindaco Christian Castorri, l’assessore all’Ambiente Andrea Bertani e i tecnici della Protezione civile regionale Sara Vannoni, Morena Battistini e Piero Tabellini. In una girandola di milioni che spuntano come funghi grazie agli stanziamenti del Pnrr e a quelli statali della struttura guidata prima dal generale Francesco Paolo Figliuolo e ora da Fabrizio Curcio, è stato illustrato che gli interventi principali riguardano il fiumecon le casse di espansione a monte di Cesena, e le reti fognarie delle zone più soggette ad allagamenti: il ‘Campino’ dell’Oltre, l’ex Zuccherificio, l’Ippodromo, il tratto iniziale di via Roversano, via Cesare Battisti e aree adiacenti.