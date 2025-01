Thesocialpost.it - Monza, cammina in strada e non si accorge del tombino aperto: precipita per quattro metri

In via Alessandro Manzoni a, una persona è caduta in unndo per circamentreva lungo la. Secondo le prime indicazioni fornite dai vigili del fuoco, ilera stato lasciatoper lavori di manutenzione.I soccorsi sono stati rapidi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa proveniente da Desio e il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di. Utilizzando tecniche specifiche di recupero, il personale ha raggiunto e tratto in salvo la persona caduta.Nonostante la caduta, fortunatamente, la persona non ha riportato gravi ferite. Dopo essere stata stabilizzata sul luogo dell’incidente, è stata trasportata in codice verde all’ospedale dal personale sanitario dell’Areu, intervenuto immediatamente.