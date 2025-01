Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi 2-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: altro break del francese, 1° set compromesso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Risposta molto profonda e.40-A Dritto lungoriga pesante di, che chiude comodamente al volo.40-40 Gratuito di dritto.40-30 Doppio fallo (2°).40-15 Lungo il dritto difensivo del.30-15 Bene, servizio e dritto perentorio!15-15 Clamoroso errore di dritto a campo libero.15-0 Seconda al corpo vincente.2-4 Ace (2°).40-15 Nastro vincente.30-15 Gran risposta di dritto di.30-0 Attacca di dritto e chiude al volo.15-0 Prima vincente.2-3 Si difende con una gran bordata di dritto, gira lo scambio e raccoglie il forzato in rete di.40-A Il nastro porta largo il dritto dell’azzurro.40-40 In rete malamente il dritto comodo a campo aperto di!30-40 Servizio e dritto!15-40 Stringe l’angolo di dritto, difesa dilunga.