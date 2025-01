Secoloditalia.it - Israele-Hamas, Palazzo Chigi: “Bene l’accordo. L’Italia farà la sua parte per rilanciare il processo di pace”

Leggi su Secoloditalia.it

accoglie con grande favore l’annuncio di un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi nelle mani di. E si congratula con Egitto, Qatar e Stati Uniti per il risultato raggiunto dopo un lungo impegno negoziale che il Governo italiano – anche in qualità di Presidenza del G7 – ha sempre sostenuto con convinzione”. E’ la nota con cui dasi sottolinea il conseguimento di una tregua difficilissimne e delicatissima a cui tutto il mondo guardava dopo oltre un anno di guerra.“ha seguito da vicino sin dall’inizio la dolorosa vicenda degli ostaggi nelle mani die si aspetta ora che tutti gli ostaggi possano finalmente tornare alle loro famiglie. Il cessate il fuoco – prosegue la nota di- fornisce un’importante opportunità per aumentare in maniera consistente l’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza.