“Il rigassificatore è fondamentale”. Snam avverte Toscana e Liguria

Piombino (Livorno), 15 gennaio 2025 – Con la chiusura completa dei residui afflussi di gas russo alla frontiera di Tarvisio, diventa ancora più strategico ildi Piombino e non possiamo permetterci di staccare l’impianto dalla rete. Questa la traduzione, in parole semplici, del ragionamento dell’amministratore delegato diStefano Venier, dopo il no della Regioneal trasferimento della nale Italis Lng da Piombino a Vado Ligure nel 2026, come invece era stato concordato con il precedente presidente di Regione Giovanni Toti. “Anche in tempi non sospetti – ha detto Venier in un’intervista al Corriere economia – quando, diciamo otto-dodici mesi fa, c’è stato un calo di attenzione e sembrava che le cose fossero state risolte per sempre, anche allora ho sostenuto che il contesto è estremamente fragile e che basta poco per rompere l’equilibrio e si crei la necessità di nuovi interventi.