Dyche è fiducioso di lasciare i Toffees in buona forma

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-15 12:00:00 Il web non parla d’altro:Seanafferma di aver fatto tutto il possibile per “proteggere il badge” ed èdi aver lasciato l’Everton su “una base stabile” e con la squadra in “”.è stato esonerato la settimana scorsa dai nuovi proprietari, il Friedkin Group, poche ore prima della partita di FA Cup con il Peterborough United.È partito con l’Everton 16esimo in classifica dopo aver vinto solo tre delle 19 partite di Premier League in questa stagione e sostituito da David Moyes.In una dichiarazione rilasciata dalla League Managers Association,ha dichiarato: “È stato un onore gestire l’Everton, una squadra di calcio con un patrimonio significativo e un enorme seguito a Liverpool e in tutto il mondo, attraverso uno dei periodi più difficili della sua storia .