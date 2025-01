Ilgiorno.it - Cinque milioni in arrivo a Pioltello. Approvato il piano di investimenti

Sì al, 5in, dal restyling del municipio, alla manutenzione delle strade, a quella fra i banchi di elementari e medie: cantieri all’orizzonte in tutta la città. Ammonta a 600mila euro il tesoretto per cancellare buche e rimettere in esercizio gli asfalti, "questione di sicurezza", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto, delega ai Lavori pubblici. Non è solo un problema di estetica, ma di qualità della vita che "passa per il nuovo volto della città, frutto di una visione unitaria". I piani in vista, "tutti attesi da tempo". Parola d’ordine, bellezza nella quotidianità. Fra gli interventi una quota importante riguarda le scuole, 300mila euro verranno spesi per rifare i serramenti delle elementari in via Molise, 80mila per la manutenzione delle materne e 100mila per quella delle medie.