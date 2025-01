Liberoquotidiano.it - Caos treni, Ferrovie presenta un esposto: ipotesi sabotaggio. La Lega zittisce la sinistra: "Sciacalli"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria. Dopo i disagi sulla linea Roma-Firenze, c'è un altro inconveniente tecnico in Centro Italia sulle linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno. Dalle 9.45 "la circolazione è sospesa tra Pomezia e Campoleone per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In corso l'intervento dei tecnici", si legge su Infomobilità. Ma questa volta il Gruppo Fs vuole vederci chiaro, soprattutto nelle tempistiche anomale di questi guasti che da qualche tempo stanno interessando la linea da nord a sud. E così in una nota il Gruppo Fs fa sapere che "alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato undenuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti".