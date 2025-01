Cammina per strada e non vede il tombino aperto | fa un volo di 4 metri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un incidente assurdo si è verificato nella mattinata di mercoledì 15 gennaio. Una persona è caduta nel vuoto, dopo che non si è accorta della presenza di unin. Improvvisamente è precipitata, mentre era intenta a farsi una passeggiata. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, giunti subito sul posto per prestare le prime cure.Una situazione inaspettata che ha spaventato tutti i presenti. La persona caduta in un, che stando alla ricostruzione dell’accaduto era statoper effettuare alcuni lavori di manutenzione, è stata soccorsa dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo di un’autopompa arrivata da Desio e dal carro Speleo Alpino Fluviale.Leggi anche: Tragedia in mare, ragazza cade da nave da crociera e annega: corpo recuperato con gli elicotteriPersona caduta in un: paura a MonzaAttimi di terrore a Monza, precisamente in via Alessandro Manzoni, quando un uomo si è ritrovato giù neldurante la passeggiata.