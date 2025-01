Lanazione.it - Bimba di un anno ingoia una pila: ricoverata in terapia intensiva. Salvata da Meyer e Monasterio

Firenze, 15 gennaio 2025 – Una bambina di unè statagrazie alla collaborazione tra i medici dell’AouIrccs e dell’Ospedale del cuore di Massa: aveva ingerito unaa bottone. È il terzo episodio che si verifica in Toscana nell’arco di soli due mesi. A novembre un’altra bambina di 17 mesi ha perso la vita per lo stesso motivo. In questo caso, il lavoro tempestivo dei professionisti dei due ospedali toscani ha dato esito positivo: la bambina ha lasciato da pochi giorni la rianimazione dell’Ospedale del cuore di Massa dopo un ricovero in. Il primo intervento era stato del pronto soccorso dell’ospedale pediatricodove la bambina è stata portata dai genitori giovedì scorso: si erano accorti che aveva problemi nella deglutizione e ai medici hsegnalato che la figlia, prima di addormentarsi, aveva giocato con una