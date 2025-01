Ilfattoquotidiano.it - “Adele colpevole di plagio”: chiesta la rimozione “Millions Years Ago” da tutte le piattaforme streaming. Troppo simile a “Mulheres” di Geraes e Da Vila

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Respinto il ricorso presentato dagli avvocati della casa discografica Universal Music e da. Rimane dunque effettiva la decisione del tribunale brasiliano di rimuovere dale piattaformauna delle canzoni più famose dell’artista, “MillionAgo“, brano del 2015 scritto dastessa con Greg Kurstin che ne è anche il produttore, perchéal classico della samba “” scritto da Toninhoe cantato da Martinho Danel 1996. La decisione è stata presa sulla base di analisi tecniche delle onde sonore, della sovrapposizione melodica e dei pareri degli esperti. Il giudice ha anche ascoltato entrambe le canzoni, verificando la significativa somiglianza.“Non avevo intenzione di rendere pubblica questa storia,– aveva dichiaratoal The Guardian, prima ancora che scoppiasse tutta la diatriba giudiziaria – in parte per proteggere