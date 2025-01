Lanazione.it - Successo nella sede di Artemisia per la collettiva d’arte ’Sulla coda della cometa’

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e di visitatori lain via Santa Maria,dell’associazione, di cui è presidente Donatella Gabrielli Lagomarsini, curatrice dell’evento con Daniela Bertani. Una mostrache ha messo insieme pittori e operatori culturali nel messaggio di speranza e supporto per chi si trova in difficoltà. E’ stata scelta l’immaginecometa, con la sua scia luminosa che attraversa il cielo, per dare un segnale di cambiamento, di nuove possibilità e di guida in questi tempi difficili che stanno attraversando il mondo. Non sono mancati momenti di commozione come il reading poetico con i ’Poetiluce’. Nell’occasione è stato consegnato il calendario 2025, realizzato dall’associazione Insieme. L’associazioneprosegue la sua ’scia’ e sta lavorando per la prossimache si aprirà il 1 febbraio con ’Riflessi di luce: arte senza barriere’.