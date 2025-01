Terzotemponapoli.com - Reginaldo: “Neres ci sta facendo divertire! Conosco Conte e so che giocatori cerca”

Leggi su Terzotemponapoli.com

, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono veramentento checi stiae si sta divertendo. Lo vedo sereno a fare il suo lavoro, sononto per lui e soprattutto per il popolo napoletano. So che persona èe so che: La visione sue il gioco del Napolisi è soffermato sull’impatto di Antoniosulla mentalità del Napoli, evidenziando come la squadra stia assimilando la filosofia del tecnico pugliese: “Giocare contro il Verona non era facile. C’era il rischio che si chiudessero in difesa, ma il Napoli ha saputo affrontare la sfida. Oggi il Napoli ha raggiunto la mentalità chedesiderava. Da qui in poi, può solo crescere.”L’ex giocatore ha inoltre ribadito la forte autocritica di, una caratteristica che lo rende un allenatore esigente sia con sé stesso che con i suoi: “è il primo critico di sé stesso, ma allo stesso tempo sa riconoscere chi ha la mentalità giusta per il suo gioco.