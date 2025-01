Mistermovie.it - Mister Movie | Leonardo DiCaprio dice no al Matrimonio: “non si immaginerebbe mai sposato”

Nonostante la relazione con Vittoria Ceretti,non sembra intenzionato al. Le voci di fidanzamento sono state smentite e fonti vicine all’attore confermano la sua riluttanza al “grande passo”.: Una Relazione Appagante ma Lontana dalclass="wp-block-heading">, noto attore hollywoodiano, frequenta la modella 26enne Vittoria Ceretti dall’agosto 2023. Nonostante la relazione sembri procedere bene, recenti indiscrezioni suggeriscono che l’attore non abbia alcuna intenzione di convolare a nozze con la modella italiana. Le voci di un imminente fidanzamento, alimentate dalla presenza di un anello al dito di Ceretti, sono state smentite da fonti vicine alla coppia.“Leo Non Si Vede Come un Marito”: le Confidenze di una Fonte a Page Sixclass="wp-block-heading">Una fonte anonima ha rivelato a Page Six che“non sente il bisogno di fare il grande passo per rendere le cose ufficiali ai suoi occhi”.