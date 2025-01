Calciomercato.it - Kalulu non basta, Retegui riacciuffa la Juve: tredicesimo pareggio per Motta

Terzo pari consecutivo per l’Atalanta di Gasperini. I bianconeri giocano una buona partita, ma ancora una volta si fanno riprendere. Mancato l’aggancio alla LazioÈ finito 1-1 il big match tra Atalanta evalevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A. I bianconeri sentono solo il profumo della vittoria, poi a poco più di dieci dal termine Cambiaso si fa anticipare in area dae va in frantumi il vantaggio firmato da. Di conseguenza i tre punti, mai arrivati in questo inizio 2025. L’ultima vittoria risale al 22 dicembre, in casa del Monza. Perla pareggite continua inarrestabile: quello di stasera è ilin campionato (13 in 20 partite!), il quindicesimo stagionale contando la Champions.Nonla: ennesimoper(LaPresse) – Calciomercato.