Juve che tegola | fuori tre mesi

Leggi su Sportface.it

Notizia ufficiale che chiama in causa la: infortunio alla parte posteriore della coscia e stop forzato per l’attaccanteLadeve solo vincere stasera in casa dell’Atalanta, nel recupero della 19esima giornata di Serie A rinviata per nerazzurri e bianconeri poiché impegnati in Arabia per la Supercoppa. Se Thiago Motta è chiamato a una svolta sul campo, Giuntoli deve assolutamente assestare i colpi giusti in questo calciomercato di gennaio per riparare gli errori commessi la scorsa estate.A sorpresa la prima operazione non sarà il centrale, teoricamente prioritario visto il grave infortunio di Bremer (a ottobre) e l’uscita di scena di Danilo. Bensì un terzino destro ventunenne e senza alcuna esperienza nel calcio ad alto livello. Parliamo di Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, che il Football director ha praticamente preso per circa 10/12 milioni di euro.