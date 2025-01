Movieplayer.it - HBO ha cancellato una delle sue serie più irriverenti dopo una sola stagione

Lo show era nato come parodia dei grandi franchise hollywoodiani e i loro sistemi produttivi ormai sempre più collaudati Unapiùdella passata, The Franchise, è stata cancellata da HBOappena una. Lacomica satirica sulla realizzazione di un film di supereroi era stata creata da Jon Brown (Succession, Veep) e prodotta esecutivamente da Sam Mendes (1917, Skyfall) e Armando Iannucci (Veep). La storia aveva come protagonista Himesh Patel nei panni di un primo assistente alla regia al lavoro su un film ad alto budget che è un capitolo minore di un franchise di supereroi più ampio. Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein e Isaac Powell completavano l'ensemble, .