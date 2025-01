.com - Giro d’Italia 2025: partenza dall’Albania. La Toscana fra le 21 tappe: Strade bianche a Siena. Poi Lucca, Pisa, Viareggio

Leggi su .com

Dall'Albania a Roma, dopo 21che a vederle nel plastico degli organizzatori, danno una sensazione affascinante. Il "d'Italia" si annuncia ancora più duro e spettacolare di sempre. E senza un superfavorito. Scatterà il 9 maggio, per la prima volta,, che ospiterà tre(a Durazzo, Tirana e Valona). Poi arriverà anche in: sulle mitichedella provincia di, per allungarsi verso la costa, fraL'articolo. Lafra le 21. Poiproviene da Firenze Post.