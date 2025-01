Anteprima24.it - Dugenta, domani i funerali della 19enne deceduta in un incidente lo scorso 10 gennaio

Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgeranno15alle ore 15 apresso la chiesa di San Nicola ad Orcula idi Angelica Izzo, latragicamente scomparsa in unavvenuto a San Agata de’ Goti in località San Silvestro nelle prime ore del 10. La ragazza stava rientrando adopo una serata trascorsa con gli amici e per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è finito in una scarpata e per lei non c’è stato nulla da fare. Il Comune ha deciso la proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie. L'articoloin unlo10proviene da Anteprima24.it.