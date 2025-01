Oasport.it - Basket, un inizio sprint porta il ritorno alla vittoria: Trento batte Ulm in Eurocup

La Dolomiti Energiaun colpo anche in. La squadra di Paolo Galbiati si rialza dopo aver perso il primato in campionato e si prende lo scalpo del Ratiopharm Ulm per 86-71, mettendo così fine a una striscia di tre ko in fila grazie a un. La coppia Lamb-Forb ne mette rispettivamente 21 e 20, mentre Saliou Niang ne segna 8 con un solo errore al tiro e colleziona anche 12 rimbalzi.Il successo diè dettato da due minuti e mezzo folgoranti. Apre Niang, poi le triple di Cale e Lamb (8 nel quarto per lui) fanno scappare via i padroni di casa sul 15-0 all’del quinto minuto di gioco. Il primo canestro degli ospiti è di Isaiah Roby, con i teutonici che si rino sul -9 con il canestro di Jallow (17-8 al 7?) ma entra in gioco Jordan Ford, sette punti e punto esclamativo sul primo parziale chiuso sul 25-10.