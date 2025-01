.com - Basket B nazionale / Fabriano a Roma sponda Virtus, Jesi a Chieti

Turno infrasettimanale e due trasferte importantissime, come oramai sono tutte le partite, in chiave classificaVALLESINA, 14 gennaio 2025 – Turno infrasettimanale conentrambe in trasferta.I cartai viaggeranno alla volta di, e sono attesi a confermare i progressi di domenica scorsa contro Livorno e sooprattutto sono chiamati a fare risultato. All’andatavinse 81-76 e la, rispetto a quella partita presenterà due giocatori in più come il play Yancarlos Rodriguez e il pivot Matej Radunic i quali hanno preso il posto nel roster di Gaston Whelan e di Joel Fokou. Dall’altra parte c’è sempre l’ex Santiangeli che a Cerreto realizzò 11 punti (1/2, 3/7).Sullala sconfitta interna contro Salerno pesa ma dovrà essere subito lasciata alle spalle, seppur il momento non è dei più facili.