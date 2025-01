Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 12:10

dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto Oliviero Toscani annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa Con immenso dolore di amo la notizia che oggi 13 gennaio il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il tuo prossimo viaggio legge nella nota firmata dalla moglie kirsty dei figli chiediamo continua cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’infinita della famiglia e andiamo all’estero sono tre incendi che continuano a bruciare a Los Angeles mentre la ripresa diventi minaccia nuovi violenti roghi secondo i vigili del fuoco incendio più grande quello di alita che ha bruciato più di 23000 Acri e al momento risulta contenuto al 13% il secondo più grande e ton ha bruciato più di 14000 Acri del contenuto al 20 per cento l’incendio di te stesso fino a 799 Acri di Stato contenuto al 95% il maltempo non operaio morto questa mattina ha travolto da un albero in provincia di Pistoia Pescia secondo quanto appreso l’uomo sarebbe stato colpito mentre stava lavorando in strada sul posto intervenuti Con i sanitari Vigili del Fuoco i carabinieri anche il personale della medicina del lavoro tennis Yannick sinner batte il mio cuore giardino il primo incontro a Boom i primi due set vincenti al tie-break il terzo per te uno al secondo turno La Spezia Tristan soul cake troviamo in grado con una wild card per il calcio le ali del Napoli volano sul campionato anche il Verona va KO 20 una partita su a Bologna con laFIFA 22 di altri risultati Venezia Inter 01 Genoa Parma 1 0 e poi anche i passi fatti di juventus-milan noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rima In collaborazione con Agenzia Italia Stampa