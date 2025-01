Ilfattoquotidiano.it - Sì, anch’io sono preoccupato di un ritorno ai regimi. Ma qual è la soluzione per evitarli?

di Giovanni M.Ormai sento questa proposizione a profusione “le democraziein pericolo”, ma sarà davvero così? Facendo un’analisi di quello che sta succedendo in giro per il mondo, il quesito me lo pongo. Sicuramente non sarà unpassati, ma quel che sta nascendo forse è anche peggio. Eppure questo nuovo fronte autocratico per ile tutti si stanno stracciando le vesti era evidente a tutti molto tempo fa, ma forse faceva comodo ai tempi non attaccarlo?Posto che se si parla davvero di democrazie liberali, queste devono essere tali: se Elon Musk sceglie di essere dalla parte di Trump, Meloni e AFD è un suo diritto e, ora, questo gridare al lupo, ora mi sembra inadeguato. Ma cosa muove veramente un uomo così potente a “corteggiare” le destre europee e non? Potrebbe essere una sorta di prova di autarchia assoluta? Spero vivamente di no.