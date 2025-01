Ilgiorno.it - Scivola sulla strada con la moto. Ricoverato in gravi condizioni

ARDESIO (Bergamo) Un uomo è grave dopo che ieri ha avuto un incidente a Ardesio mentre era a bordo della suacicletta. I fatti sono accaduti attorno alle 16. Il ferito, Andrea A., 58 anni di Gromo, stava viaggiando lungo laprovinciale 49suacicletta. Per motivi ancora da chiarire, il centauro ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi a terra, senza coinvolgere altri mezzi. Ha riportato varie ferite e contusioni su tutto il corpo. Lacicletta èta per una trentina di metri prima di fermarsi. I passanti hanno chiesto immediatamente aiuto al numero unico 112, che sul posto ha inviato un’ambulanza, l’elicottero e un’automedica. L’uomo ha riportato ferite. È stato condotto in elisoccorso in ospedale a Bergamo in codice rosso, ma fortuntamente non risulta in pericolo di vita.