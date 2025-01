Pena di morte per l’attivista curda Pakhshan Azizi detenuta nello stesso carcere di Cecilia Sala

Leggi su Dayitalianews.com

Rischia ladila 40enne, operatrice umanitaria ed esponente della società civile. E’ accusata, in Iran, per “ribellione” dopo un processo che Amnesty International ha definito “gravemente ingiusto”Un’attivistanell’ala femminile della prigione Evin di Teheran, la stessa dove è stata reclusa, rischia l’esecuzione in Iran. La 40enneè stata condannata aa giugno dopo essere stata giudicata colpevole di “ribellione” dopo l’arresto avvenuto nell’agosto del 2023.Le accuseè accusata di far parte di gruppi armati curdi fuorilegge che agiscono nella regione, ma i suoi avvocati hanno negato qualsiasi legame con tali organizzazioni. Amnesty International ha definito il processo ad“gravemente ingiusto”, parlando della donna come un’operatrice umanitaria e attivista della società civile che dal 2014 al 2022 ha aiutato donne e bambini nei campi nel nord-est della Siria e nel nord dell’Iraq sfollati dai territori controllati dallo Stato islamico.