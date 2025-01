Il cantante Christian i successi e l’ex moglie Dora Moroni | Mi accusava di tradirla con una suora e un marocchino

Leggi su Open.online

Il, ovvero Cristiano Gaetano Rossi, era «Ildel Papa». Nato a Palermo nel 1947, cantò per Giovanni Paolo II a Castelgandolfo: «Fu un regalo per lui dei ragazzi di Azione cattolica. E cantò anche lui insieme a me». Nell’intervista che rilascia oggi al Corriere della Sera dice che Wojtyla cantò «’O sole mio . O mia bela Madunina . Avevo quasi finito, quando mi mandò il segretario con un biglietto. Ne voleva un’altra: Nannì. Non me la ricordavo bene, gli chiesi di aiutarmi». E il Papa cantò: «Lo vedi, ecco Marino, la sagra c’è dell’uva». Mentre il suo nome d’arte glielo regalò Mina: «Mi sentì cantare. “Sei bravo, ragazzo, come ti chiami?”. “Gaetano Cristiano”. “Noooo, la rima con “ano” non va bene, ti prenderebbero subito in giro. Cambialo. Che ne dici di?”».