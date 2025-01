Lanazione.it - Cgil e consiglio straordinario: "Esclusi dal dibattito: atto grave"

"Quanto denunciato dalla consigliera comunale Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra, è gravissimo".esclusa dalcomunalesulla Palestina, arriva la critica del segretario provinciale Nicola Del Vecchio. "Come abbiamo già avuto modo di denunciare anche noi pubblicamente, nelcomunale si stanno forzando le regole e si sta cercando di limitare la libera espressione. Prima di spiegare perché è inaccettabile la nostraone dalsul riconoscimento dello Stato di Palestina, su cui tornerò tra un attimo, ci tengo prima ad entrare nel merito del tema". "La destra massese, e non solo massese – prosegue –, dovrebbe dire chiaramente cosa pensa del massacro in corso a Gaza, che rischia di espandersi, come sta già accadendo, a macchia d’olio.