Formiche.net - Bezos sfida Musk, ma il lancio di New Glenn deve aspettare

Alla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, era tutto pronto. L’attesa per il primodel nuovo razzo realizzato dall’azienda Blue Origin di proprietà di Jeff, chiamato New, era l’evento del giorno. Non lo è stato a causa di “un problema al sottosistema del veicolo che ci porterà oltre la nostra finestra di”, come ha comunicato l’azienda stessa tramite il proprio profilo X, senza comunicare una nuova data. Più volte ilè stato rinviato per diverse ragioni, deludendo chi voleva vedere Newin azione. L’attenzione che ha accentrato su di sé è dovuta al fatto che, secondo molti, può essere un’alternativa credibile ai Falcon9 e Starship di SpaceX, diventando un competitor di Elon– che, non si sa quanto ironicamente, alla vigilia del (fallito)gli aveva augurato “good luck”.