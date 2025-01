Addio grande Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore l’annuncio commosso della moglie

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo delè in. Se ne è andato all'età di 90 anni l'attore americano Claude Jarman Jr. L'artista era famoso per la sua interpretazione ne "Il cucciolo" che gli valse l'Oscar nonostante la giovanissima età. L'uomo è morto per cause naturali domenica 12 gennaio nella contea di Marin a Kentflied, in California. È stata laKatherine a dareal The Hollywood Reporter. Claude Jarman Jr era nato a Nashville, nel Tennessee, il 27 settembre 1934. L'attore partecipò da bambino a una ricerca di giovanissimi talenti effettuata dagli studiosMetro-Goldwyn-Mayer. In quel caso venne scritturato quale attore protagonista nel film 'Il cucciolo' di Clarence Brown nel ruolo del figlio di Gregory Peck e Jane Wyman. Fu un successo strepitoso.