Maltempo da oggi crollo delle temperature con neve e mareggiate | allerta della Protezione Civile

meteo su gran parte del Paese per venti forti, piogge intense e. Una depressione formatasi sul Tirreno sta portando precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle aree tirreniche meridionali, con un significativo calo. La, in collaborazione con le regioni interessate, ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse. Dalle prime ore di domenica 12 gennaio si prevedono nevicate dai 500-700 metri su Basilicata e Calabria, con accumuli anche abbondanti. Precipitazioni intense, accompagnate da forti raffiche di vento e, interesseranno Calabria e Sicilia, specie lungo i settori tirrenici.L’avviso segnala venti di burrasca su diverse regioni, con raffiche più intense lungo crinali appenninici e coste esposte. Per domenica, è stata valutata un’arancione sulla Calabria tirrenica e gialla per Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia.