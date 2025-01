Scuolalink.it - Maltempo a Napoli e in Campania: neve, gelo e scuole chiuse fino a martedì

Ilche ha colpito lanel weekend dell’11 e 12 Gennaio 2025 ha causato disagi in tutta la Regione, come previsto dalle allerte meteo emesse dalla Protezione Civile. Le precipitazioni nevose, accompagnate da forti raffiche di vento e un drastico abbassamento delle temperature, hanno avuto un impatto significativo soprattutto nelle zone montuose e interne. In alcune aree, come quelle di alta quota, sono stati registrati accumuli disuperiori ai 70 cm.in: decisioni a seguito delL’ondata diha avuto un forte impatto anche sul settore scolastico, infatti in molti comuni della, lerimarrannoil 13 e 14 Gennaio, come ha pubblicato il “Mattino” di. I sindaci dei comuni più colpiti, tra cui Bisaccia, Calitri, Sant’Andei Lombardi, Trevico e Montemarano, hanno deciso di sospendere le attività didattiche, in attesa di valutare ulteriori sviluppi.