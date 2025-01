Oasport.it - Campionati Italiani ciclocross 2025 oggi in tv: orari gare, dove vederle in streaming

Leggi su Oasport.it

Quella diè la grande giornata delitaliano. Si disputano inazionali in questo 12 gennaio, per coloro che avranno l’onore di vestire la maglia di specialità per tutto il. Quest’anno la manifestazione che incoronerà i nuovi campioni d’Italia si svolge a Faé di Oderzo, casa deldel Ponte giunto alla ventiduesima edizione e spostato a inizio gennaio per l’occasione. Quella diè la giornata regina, con i sei titoli individuali principali. I piatti forti saranno le dueélite; quella femminile, con inizio alle 13.00, vede Sara Casasola come principale favorita. Ma sarà anche la cornice del ritiro di Eva Lechner, che appende la bici al chiodo in una competizione in cui ha trionfato per undici volte. Tra gli uomini tanta lotta, con Filippo Fontana che proverà a difendere il titolo dello scorso anno.