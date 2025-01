.com - Calcio / Jesi, al “Palazzo dei Convegni” il commosso ricordo di Stefano Furlan

Ricordato il giovane tifoso della Triestina tragicamente scomparso nel lontano 1984, dopo un derby di Coppa Italia con l’Udinese, 12 gennaio 2025 – Si è svolta al “dei” di, la presentazione del volume “Una notte lunga quarant’anni”, libro dedicato alla memoria di, giovane tifoso della Triestina deceduto in seguito alle percosse subite al termine di un derby di Coppa Italia Triestina-Udinese dell’8 febbraio 1984, conclusosi 0-0.Un pubblico numeroso eha assistito al racconto, drammatico, emozionante e coinvolgente di Lorenzo Campanale, portavoce dell’Associazione “Presente”, dedicata proprio a. Il portavoce dell’Associazione “Presente” Lorenzo Campanale. Toccanti le sue parole.Il volume, dal titolo “Una notte lunga quarant’anni”, pubblicato dagli Ultras Trieste e dall’Associazione “Presente”, ripercorre attraverso foto, ricordi e testimonianze, la storia del giovane che morì in seguito ad alcuni tafferugli, a cui peraltro non aveva partecipato, che si verificarono all’esterno dell’allora “Grezar”, vecchio stadio degli “Alabardati”, oggi situato al fianco del nuovo impianto dedicato invece a un altro grande personaggio triestino: “Nereo Rocco”.