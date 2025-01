Sport.quotidiano.net - Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa inizia il ritorno con la vittoria su Viareggio

, 12 gennaio 2025 –positivamente l’avventura di Carlo De Filippis sulla panchina della, che travolge la modesta, nella prima didel campionato di serie C, al termine di una partita sempre condotta in testa che ha visto lene doppiare al termine le avversarie. Le biancorosse, dopo il match con Fucecchio, hanno così capitalizzato il calendario favorevole previsto per la fine dell’andata e l’avvio del, rimettendosi in piena lotta per l’accesso ai play-off. LA CRONACA – Il match è subito in discesa per Benedettini e compagne, conche prova a restare in scia, incitato in panchina da coach Giannelli, ma con un divario già importante per lene dopo il primo quarto (20-11). Nel secondo,no le rotazioni in campo, ed il vantaggio aumenta per le biancorosse, che vanno al riposo sul +15 (36-21).