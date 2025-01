Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025

Dopo la lunga pausa natalizie torna l’appuntamento con, il programma di interviste di successo condotto dasu Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda11 e12, glidi1111dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con il weekend di “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Nella puntata di11, la prima del nuovo anno, tanti nuovie personaggi di spicco del mondo della televisione e dello spettacolo pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima. La prima protagonista è Anna Galiena per un ritratto inedito sulla sua vita privata e professionale. E ancora in studio: la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.