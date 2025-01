Lanazione.it - Treni in ritardo a Firenze, la colpa è di un guasto allo snodo di Milano

, 11 gennaio 2025 – Unferroviario dista creando il caos in mezza Italia. Sono interessate da ritardi e cancellazioni le linee:- Genova,- Bologna e- Venezia. La circolazione è invece regolare sulla linea- Torino. Questo vuol dire che ci sono state ripercussioni anche suiad alta velocità in partenza e in arrivo a. Diversi convogli, in pratica tutti quelli che arrivavano dadiretti al Sud, hanno accumulato ritardi superiori agli 80 minuti. Tra i pendolari coinvolti nelc’è anche Matteo Renzi, atteso oggi aper festeggiare il suo 50esimo compleanno con un evento al Teatro Cartiere Carrara. "Idasono bloccati per une hanno più di un'ora di. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero.