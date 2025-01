Anteprima24.it - ‘The Coffee Room’ inaugurata la struttura dedicata a food & beverage all’interno di ‘Villa Margherita’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCerimonia inaugurale stamane peralanddellasanitaria, ubicata in contrada Piano Cappelle a Benevento edi ricovero, cura e assistenza attiva in ambito riabilitativo neurologico, ortopedico, cardiologico e polmonare. Il classico taglio del nastro è stato affidato al vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro.Hanno partecipato l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e il direttore amministrativo di Villa Margherita Lorenzo Cicatiello.Durante la cerimonia è stato sottolineato che l’apertura oltre ad essere un investimento economico di natura privata, che è sempre positivo per il significato economico ed occupazionale in un’economia come quella sannita dove lo scheletro sono le piccole imprese, ha anche un risvolto socio-sanitario poiché si pone come momento di ristoro soprattutto per i famigliari dei pazienti di unasanitaria dove spesso si è costretti ad affrontare la lungodegenza e percorsi riabilitativi non sempre brevi.