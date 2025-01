Ilgiorno.it - Ramy Elgaml, morto dopo l’inseguimento: così appariva il TMax dopo lo schianto

Milano, 11 gennaio 2025 – Le accuse non cambiano. E il numero di indagati non aumenta. Niente scossoni né accelerazioni, almeno per il momento e fino al termine degli accertamenti tecnici, nell’inchiesta della Procura che sta cercando di far luce sulle fasi finali delconcluso con lodelguidato dal ventiduenne Fares Bouzidi e con la morte del passeggero diciannovenne. Nei giorni scorsi, anche a seguito della diffusione su tv e siti dei video registrati da una telecamera comunale e dalla dashcam di una gazzella dei carabinieri (messi a disposizione degli inquirenti sin dai giorni immediatamente successivi), era emersa l’ipotesi che i pm stessero valutando la possibile modifica del titolo di reato da omicidio colposo stradale a omicidio volontario con dolo eventuale, come caldeggiato dagli avvocati di Bouzidi.