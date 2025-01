Ilrestodelcarlino.it - Nove figli e il decimo in arrivo: ‘6voltemamma’ racconta sui social la sua famiglia, “sclerate comprese”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verona, 11 gennaio 2025 – In un momento storico nel quale poche coppie scelgono e riescono a formare unanumerosa, quella di Giorgia Mosca è diversa: l’influencer veronese, nota su Instagram con il nomeha annunciato ai suoi follower di essere in attesa del suobambino. Il nome, dunque non è – e non sarà – aggiornato: “Sì, 9voltemamma, ma non cambio nome”, scherza sulla bio del. Anche se, almeno quella, diventerà presto ‘10voltemamma’. L’annuncioOpinioni diverse Gli ultimi arrivati Il ricordo del fratello L’annuncioMoscatra i post la vita della sua numerosa, “”. L’ultima pubblicazione, risalente a pochi giorni fa, mostra tutta la ‘squadra’ raccolta sul divano di casa, davanti a un albero di Natale: tutti – compresi i più piccoli – alzano un finto giornale che annuncia “Baby 10 coming soon”.