Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2025 in DIRETTA: semaforo verde, cominciano gli ottavi di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Non riesce l’impresa alle 51enne Riegler, Takeuchi strappa il pass per i quarti con 14 centesimi di scarto. Affronterà Hofmeister.13.04 Seconda batteria, tocca all’austrica Riegler fronteggiare la nipponica Takeuchi.13.03 DNF per Zogg che si spiana sulla curva front-side. Hofmeister serenamente ai quarti di.13.02 Prima heat che vede protagoniste l’idolo locale, la svizzera Zogg e la tedesca Hofmeister.DIFEMMINILI12.59 La nazionale italiana, a, non ha mai vinto in campo maschile. Il tabù è stato spezzato dalle ragazze nella passata stagione grazie alla doppietta Dalmasso-Coratti.12.55 Cinque minuti aldelle fasi finali: come di consueto, si parte dal tabellone femminile. Percentuale di qualificate azzurre? 50%, dentro Coratti e Dalmasso, out Fava e Caffont.