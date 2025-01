Iltempo.it - L'antifascismo è un business: ecco chi ci mangia con Mussolini

Abbiamo trovato il nuovo, con cui si guadagna meravigliosamente bene, con cui si fa il giro di circoletti italiani e internazionali ma soprattutto il giro di librerie e televisioni. Non è nemmeno un concetto rivoluzionario, anzi, è una sola parola e si chiama «fascismo». È defunto, sepolto, risale a un'epoca storica molto distante da noi; eppure, ne stiamo parlare in modo ossessivo e ridondante. Il motivo? Assenza di concetti. Si è fatto portatore di questa defunta idea (speriamo non lo sia anche la sua opera) l'attore Luca Marinelli che interpreta il Duce nella serie «M. Il figlio del secolo», in onda da ieri su Sky). L'artista ha detto che «è stato emotivamente complesso. Da antifascista, il fatto di aver dovuto sospendere il giudizio sudi lui per dieci ore al giorno sul set, e per sette mesi, è stato devastante».