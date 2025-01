Thesocialpost.it - Io canto senior, Amendola la vede entrare e non regge le lacrime: “Ho rinunciato a tutto…”

Leggi su Thesocialpost.it

La prima puntata di Io, trasmessa il 10 gennaio su Canale 5, ha regalato al pubblico momenti di grande emozione. Il programma, condotto da Gerry Scotti, offre una seconda opportunità a talenti over 60 che non hanno potuto realizzare i loro sogni musicali. Tra i protagonisti della serata, la commovente esibizione di Rosanna Cestaro, 76 anni, ha toccato il cuore di Claudio, portandolo alle.La storia di Rosanna: una scelta d’amoreRosanna ha raccontato il sacrificio compiuto per amore: “Io e mio marito Gianni ci siamo conosciuti in una scuola di. Dopo un provino a Milano, io fui scelta per Sanremo, lui no. Ho deciso di rinunciare anche io”. Una decisione che Gerry Scotti ha definito “un gesto straordinario”.Durante la performance,ha dichiarato: “Ho respirato l’aria di Sanremo, mi hai colpito tantissimo.